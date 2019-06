Futuro ancora in Brasile per Gabigol? Wallim Vasconcellos, vicepresidente del Flamengo, apre le porte all'acquisto di Gabriel Barbosa, attualmente in prestito dall'Inter fino a dicembre. Il dirigente del club a Globoesporte ha fatto capire che l'eventuale riscatto del brasiliano non sarebbe un problema dal punto di vista economico: "Abbiamo sempre più soldi, però tutto dipende. Mettiamo il caso che Gabigol riceva un'offerta dalla Cina dove andrebbe a guadagnare tanto; dovremmo necessariamente prendere un nuovo attaccante di primo livello. Ma se lui decidesse di rimanere qui da noi, allora i soldi per comprarlo li avremmo. Su questo non ci sono dubbi. Abbiamo i soldi giusti per costruire una squadra di primo livello. Il Flamengo ha molto credito sulla piazza".