Mark Iuliano, ex difensore della Juve, parla ai microfoni di Sky Sport della prima stagione all'Inter di Antonio Conte: "Lo scudetto del 2002? E' passato tanto tempo, ma ogni anno si ricorda la ricorrenza. E' un qualcosa di particolare perché io ho completato e subito una rimonta, sono sensazioni forti e discordanti. Ovviamente Udine è stata più piacevole di Perugia".



CONTE ALL'INTER - "Antonio non si accontenta mai, stare dietro la Juve gli fa male. Sono sicuro che avesse programmato un altro tipo di risultato quest'anno, penso credesse di essere più vicino alla Juve. E' arrabbiato anche con se stesso perché non è andata così".