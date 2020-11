L'ex centrocampista dell'Inter oggi in prestito allo Sporting Lisbona, João Mário, ha parlato ai giornalisti presenti ad Alcochete.



SPORTING - "Lo sporting è una squadra molto giovane, molto umile, che per ora pensa solo partita per partita. Vedo molta qualità in questo gruppo, tanta voglia di fare le cose bene. Ci sono tre posti per la Champions League, lo Sporting vuole essere in uno di questi ed è quello per cui stiamo lavorando".



LA NAZIONALE PORTOGHESE - "È una delle migliori nazionali al mondo in questo momento. Non è mai facile essere in una squadra come questa. Soprattutto, voglio continuare a lavorare in campo con lo sporting per poter competere per un posto in Nazionale. Voglio davvero tornare fra i convocati, ma so che devo lavorare duro. La scelta di tornare allo Sporting è stata proprio per questo, perché mi ha riavvicinato alla nazionale".