Vicente Montes, il procuratore del portiere argentino dell'Udinese Juan Musso, ha parlato ai microfoni di FCInternews: "Inter? Juan ammira Handanovic come portiere e come professionista, è vero quello che lei riporta. Se ci fosse, a livello ipotetico, la possibilità di essere nella stessa rosa, Musso cercherebbe di guadagnarsi il posto. Le assicuro che Juan lotterebbe per scendere in campo, sempre con tutta l’ammirazione e il rispetto per Handanovic. Anzi, cercherebbe di carpire i segreti dello sloveno e di migliorare giorno per giorno. E si immagini la forza del team: con un estremo difensore giovane e uno super esperto”.