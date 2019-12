Beppe Riso, agente, tra gli altri, di Petagna e Dimarco, attaccante della Spal il primo e laterale dell'Inter il secondo, parla dei suoi due assistiti a margine del Premio Fairplay&Football. Queste le parole riportate da FcInterNews.it: "Petagna vice Lukaku? Ha sicuramente le caratteristiche per farlo. Dimarco? Non c’è solo il Cagliari, però è molto stimato da Conte, quindi credo che rimarrà in nerazzurro fino a fine stagione".