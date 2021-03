Thomas Helveg, ex difensore tra le altre di Inter e Milan, parla a Tuttosport delle sue ex squadre: "Hernandez e Hakimi? Pensi averli tutti e due, uno a destra e uno a sinistra. Theo mi assomiglia di più per la grinta e per la voglia con cui scende in campo, anche se è più tecnico di me. Il calcio è cambiato, ci sono meno spazi. È difficile che oggi le fasce facciano davvero la differenza".



SU ERIKSEN - "Christian è al 90%, sono convinto possa fare di più. Per lui è un momento felice, come una ventata d’aria fresca. Prima era deluso, sembrava dovesse andare via. Poi è rimasto e ha colto la seconda chance: partita dopo partita ha ripreso confidenza e ora fa vedere di cosa è capace. Vedrete quando sarà al 100%...".