Lautaro Martinez, attaccante che nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter, parla a Tyc Sport della sua scelta: "Sono andato in Italia con il desiderio di continuare altri sei mesi con il Racing, ma l'Inter ha messo molti soldi e tutto è diventato più difficile. Sono molto felice di raggiungere questo club". Il club argentino ha provato in tutti i modi di trattenere, fino a dicembre, il Toro in patria, ma i milioni dell'Inter hanno cambiato le carte in tavola. Da luglio Lautaro Martinez sarà un nuovo giocatore nerazzurro.