Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell'Inter, in prestito al Newcastle, ha parlato al canale ufficiale del club inglese: "Quando potevo arrivare all'Inter? E' stato come un déjà-vu. Quelle stesse persone che ora lavorano all'Inter si sono ricordati di quella volta, tanto che mi hanno detto: 'abbiamo ancora il tuo contratto, quello di sette anni fa!'. Ci abbiamo riso su".



SUL FUTURO - "Ho già dovuto rispondere a molte domande su quello che succederà in estate. Quello che posso dire è che sono completamente concentrato sul Newcastle, non sarei venuto qui se non fossi impegnato nel club. Sono felice di essere qui e voglio concentrarmi solo su quello. Non sto davvero pensando al mio futuro in questo momento. Voglio aiutare il club a raggiungere i propri obiettivi e, naturalmente, anche mettermi in mostra".