Bernd Leno può lasciare l'Arsenal dopo l'avvento di Ramsdale e in Germania lo accostano all'Inter. Il portiere tedesco, intervistato da Bild qualche giorno fa, aveva aperto all'Italia: "Non c'era un motivo chiaro per cui sono rimasto fuori, so solo che non aveva nulla a che fare con le mie prestazioni. Arteta è l'allenatore, decide lui. È difficile per me, ovviamente. Londra è molto bella, ma anche Milano non è male, e più vicina alla mia città natale, Stoccarda. Andare via già a gennaio? Non ci sto ancora pensando. Mi sento bene all'Arsenal e a Londra. Ma se la mia situazione non dovesse cambiare entro questo inverno dovrei pensare: quali opzioni ho, come posso continuare?".