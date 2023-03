Protagonista di una tripletta col suo Belgio al cospetto della Svezia di Ibrahimovic, Romelu Lukaku ha commentato così il suo momento: "Sono molto felice di poter giocare tanti minuti e mostrare al mondo là fuori ciò che posso dare - le parole della punta dell'Inter in patria -. Mi sento un riferimento di questo Belgio, che ha tanti giovani. I Mondiali in Qatar? Ho avuto una grande delusione, ci siamo fatti irretire e distrarre dal rumore esterno e dalle critiche, ma non ci siamo mai disuniti come squadra".