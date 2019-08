Lothar Matthaus, ex calciatore dell'Inter, ha parlato a AS di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, uno degli obiettivi dei nerazzurri per rinforzare la mediana: "Ha deciso lui di andare al Barcellona: è un grande giocatore che dimostra molta passione in campo. Gioca duro e lavora molto sodo per la squadra, credo che avrà ancora due o tre anni al top. Mi sarebbe piaciuto che fosse rimasto al Bayern ma rispetto la sua decisione. Credo che è stato un buon cambio per lui: non solo per la squadra, anche giocare con Messi è qualcosa di grande per un giocatore, come lo era giocare con Maradona. Alla fine pure il Bayern cercava altri giocatori e sono usciti tutti vincitori da quell’operazione".