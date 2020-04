Intervenuto a SerieBNews.com, Sandro Mazzola parla del giovane Sebastiano Esposito, che quest'anno si è ritagliato un po' di spazio in prima squadra con la maglia dell'Inter.



“Io lo lascerei nelle mani Conte, mi sembra la giusta soluzione. Il ragazzo sa che avrà delle difficoltà, però se è il giocatore di cui tutti pensiamo, Conte compreso, è meglio tenerlo e metterlo in pista. Ha qualità importanti e lo ha dimostrato le volte in cui è sceso in campo. Può essere già una risorsa preziosa, malgrado la giovane età. Ha le doti e il talento per ritagliarsi il suo spazio anche in questa Inter”.