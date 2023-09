A poche ore dal derby della Madonnina, a parlare è una bandiera della storia dell'Inter., eroe del Triplete del 2010, è intervenuto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua su, con particolare attenzione ai nerazzurri. Queste le sue principali dichiarazioni:. [...] Sta giocando bene, la fiducia è al massimo e in gare come queste è un aspetto che segna la differenza. I giocatori sanno di essere forti, li ho visti determinati nelle prime tre partite".Una vittoria in gare così può dare slancio, senza dubbio. Mi piace dire che c’è sempre un prima e un dopo di un derby. Chi vince stavolta può volare e allo stesso tempo far venire qualche dubbio all’avversario".. La squadra ha preso fiducia, ha acquisito esperienza e questi due aspetti Lautaro e compagni se li portano in campo. Ecco perché mi sento di dire che l’Inter farà un grande percorso in campionato"."Sono felicissimo per lui.Io in parte so cosa vuol dire, mi è capitato qualche volta nell’ultima stagione di fare il capitano. Ma avevo davanti Zanetti e altri grandi giocatori"."Mi ha sorpreso molto. Mi ha deluso la modalità, la maniera con cui il giocatore ha fatto la sua scelta. L’Inter puntava ancora su di lui, lui in nerazzurro aveva fatto benissimo: è stato trattato bene da tutti, anche i tifosi l’avevano riaccolto dopo il ritorno dal Chelsea... ecco, per questo ci sono rimasto male.".