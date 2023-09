Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Marco Simone ha parlato del derby di Milano: «Uno scontro tra titani. Per me sono le due squadre più forti, anche più di Napoli e Juventus. Le due favorite per lo scudetto».



SU MILAN E INTER: «Sento dire in giro che l’Inter ha più qualità ma non sono d’accordo. È vero nella totalità della rosa, non negli undici. Le formazioni mi sembrano simili per qualità».



PRONOSTICO: «Mi verrebbe voglia di rispondere Inter, così sarei contento per il risultato o per la bella figura, ma dico pari. Un pareggio con gol».



SULL'ADDIO DI MALDINI: «Sinceramente mi è sembrata una sorta di ridimensionamento. Mi faceva paura. In fondo, Paolo aveva fatto un percorso in crescendo e temevo dinamiche negative. Invece sono contento che il Milan si sia mosso in modo importante sul mercato, non pensavo».