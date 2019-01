Anche Massimo Moratti dice la sua sulla telenovela per il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. Intervistato da Sportmediaset, l'ex presidente nerazzurro ha dichiarato: "Ogni anno c'è questa cosa del rinnovo, penso che il giocatore abbia il diritto di pensare a un ingaggio più importante e la società avrà studiato una strategia per convincerlo. Se io gli avrei dato 9 milioni di euro all'anno? Non saprei rapportare le cifre di oggi a quelle del passato".