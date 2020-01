José Mourinho, manager del Tottenham, parla di Christian Eriksen, trequartista degli Spurs in trattativa con l'Inter. Queste le parole dello Special One a proposito del danese: "Per Eriksen non c'è alcuna novità. E' convocato regolarmente e domani sarà titolare". Aveva detto lo stesso prima della sfida, poi pareggiata, con il Watford, ma Eriksen partì dalla panchina per entrare solo a gara in corso.



I NUMERI - L'Inter ha un accordo con l'ex Ajax: contratto da 4 anni e mezzo con ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più bonus. Un'offerta ufficiale, da circa 15 milioni di euro, è stata presentata agli Spurs, che ne chiedevano 20. Trattativa in divenire, con i nerazzurri che aspettano una risposta dai londinesi. E nel frattempo Eriksen gioca.



IL MERCATO - Ancora Mou sul mercato: "Le persone diventano dipendenti dallo schermo, ma noi siamo molto poveri di notizie. Per due motivi: il primo è che non compriamo un giocatore al giorno. Il secondo è che mi rifiuto di parlare di giocatori di altre società. Alcuni manager lo fanno, io non lo faccio. Qualsiasi nome mi citiate, dirò che non parlo del giocatore a, b o c".