Gary Neville, ex giocatore del Manchester United, ha parlato di Lukaku, ultimo acquisto dell'Inter: ''Lukaku pesava 105 kg. ha ammesso di essere in sovrappeso, non mi mancherà. Penso che ci fossero tre o quattro giocatori di cui il club e Solskjaer volevano sbarazzarsi. Quindi per me non puoi piangere per l'addio di Fellaini; di giocatori come Herrera ce n'è un sacco in giro, non è niente di speciale''.