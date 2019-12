Ivan Perisic, esterno in prestito al Bayern Monaco dall'Inter, ha parlato ai microfoni di HRT: "Abbiamo fatto il passo più importante con il posizionamento, siamo tutti pronti per il torneo, sappiamo cosa ci aspetta. Non possiamo definirci come favoriti, dobbiamo entrare nel torneo con modestia; se pensiamo di essere candidati per il titolo, non finirà bene per noi. Non siamo favoriti, ma faremo del nostro meglio".



SUL PASSAGGIO AL BAYERN - "La città mi è piaciuta subito".