Cesare Prandelli, ex ct dell'Italia, parla a Rai Sport del momento dell'Inter e di Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri: "Se inizi un progetto, bisogna mettere in preventivo dei momenti difficili. È difficile interpretare i pensieri degli allenatori, a volte sono messaggi alla società, altre volte sono scelte per tenere i giocatori lontano dalle polemiche".