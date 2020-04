Rivaldo, ex attaccante del Barcellona, ha parlato a As dei possibili colpi futuri dei blaugrana, tra cui Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter: "Per il Barcellona è giunto il momento di vendere Ousmane Dembelé. Sembra che il Barcellona stia provando a prendere Neymar e Lautaro Martinez, quindi per lui sarebbe difficile trovare spazio in squadra la prossima stagione. Inoltre hanno bisogno di ridurre la rosa: per comprare nuovi giocatori, è necessario che altri se ne vadano".