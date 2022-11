L'ex terzino sinistro brasiliano dell'Inter, Roberto Carlos ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Lautaro è un grande centravanti. Mi ricorda per molte cose il fratello dell’allenatore: Filippo Inzaghi. L’opportunismo nel gol è molto simile. Intere partite nell’ombra e poi in un secondo ti castiga con il guizzo vincente".



"Barella e Skriniar sono già affermati a livello internazionale. Ma sia chiaro: non conta affrontare bene una stagione o una partita, oggi la consacrazione arriva con la continuità e l’affidabilità nel tempo".

"Dimarco è un talento che si sta affermando. Ma, ripeto, ti rende grande solo la continuità. Vediamo, anzi speriamo, che confermi il buono che sta mostrando".



"Danilo, Alex Sandro, ma pure Bremer hanno le potenzialità per giocare nella Seleçao, anche se da noi la concorrenza è fortissima".