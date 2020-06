Protagonista di una conferenza stampa organizzata su Zoom, Ronaldo, ex attaccante dell'Inter, ha parlato delle conseguenze del coronavirus per i giocatori: "Penso che avrei preso cinque o sei chili durante il lockdown ed avrei dovuto lavorare tanto per rimettermi in forma. Il calcio ha una grande importante sociale, è fondamentale tornare a giocare. Vogliamo dimostrare che si può tornare alla normalità seguendo i protocolli e non vediamo l'ora di giocare".