Ruben Sosa, ex attaccante dell'Inter, parla a FcInterNews del possibile arrivo di Edinson Cavani in nerazzurro: "Negli ultimi giorni è diventata d’attualità la pista Cavani per l’Inter. È l’uomo giusto per portare i nerazzurri allo scudetto?

"Direi di sì. Cavani lo vedo benissimo all’Inter, sarebbe un grande colpo per tutti: sia per lui sia per il club. È il momento giusto per Edi per andare all’Inter. Gli darebbe prestigio e nuovi stimoli dopo i tanti successi in Francia".



UN NUOVO URUGUAIANO... - È vero...Noi uruguaiani abbiamo sempre avuto rapporto speciale con l’Inter. Penso a me, ma anche al Chino Recoba e recentemente Vecino. I colori nerazzurri si sposano bene con il nostro popolo".



COME STA CAVANI - "Molti tifosi temono possa aver già dato il meglio...

"Non è così. Cavani sta bene fisicamente e di testa è molto motivato. Può fare ancora 2-3 anni ad altissimi livelli".



LUKAKU-CAVANI - "Mi piacciono molto in coppia: con Lukaku potrebbero integrarsi davvero bene e comporre un tandem micidiale per le difese avversarie. Nella sua carriera comunque Cavani ha dimostrato che può fare coppia con tutti e rendere sempre al massimo. La sua forza è che gioca per la squadra: segna tanto ma fa segnare molto anche il compagno che gioca al suo fianco"