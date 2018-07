Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla di Sime Vrsaljko, laterale vicecampione del mondo con la Croazia e oggetto del desiderio dell'Inter. Queste le parole dei Cholo in conferenza stampa: "Siamo molto contenti di Sime. Ha fatto un'ottima Coppa del Mondo, mostrando la sua capacità sul fronte offensivo, dove è stato decisivo. Lo aspettiamo il 6 agosto in ritiro, vedremo i bisogni del giocatore più avanti. Sono felice per quello che ha dato, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante".



TRATTATIVA - L'Inter continua a fare sul serio per il terzino ex Genoa e Sassuolo: prestito oneroso a 7 milioni con diritto di riscatto a 18. I nerazzurri contano di chiudere il tutto nei prossimi giorni.