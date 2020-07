Luciano Spalletti, ex tecnico tra le altre di Inter e Roma, parla al canale ufficiale della Lega Calcio di Edin Dzeko: "Dzeko ha la completezza delle caratteristiche di un attaccante, puoi chiedergli qualsiasi cosa. Quando viene incontro sa tenere palla, cambiare direzione e portarla via. Dentro l’area attacca la profondità ed è bravo a far valere la sua valenza fisica, è veloce, è bravo di testa e con entrambi i piedi. E' un calciatore fantastico".