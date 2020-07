Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, parla a Radio Marca dell'Inter e di Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri: "È una persona particolare e molto difficile, vuole sempre vincere, per lui arrivare secondo significa fallire e questa è la sua forza. Ha fatto una stagione importante, c’è da mangiarsi le mani per i punti persi contro Sassuolo e Bologna, dove si poteva avvicinare alla Juventus e mettere pressione. Penso si sia accorto che era stata fatta una squadra molto fisica e con poca gente imprevedibile in campo. Ha messo dentro Eriksen che doveva far fare il salto di qualità e anche Sanchez non ha reso, ultimamente ha ritrovato la condizione fisica e mentale ma è arrivato troppo tardi. Sia Ramsey che Eriksen sono giocatori provenienti da un campionato in cui si va a 200 all'ora ma entrambi hanno faticato ad inserirsi nelle nuove squadre. Il prossimo anno l'Inter avrà voglia di vincere e sarà pronta ai nastri di partenza per lo scudetto".