L’ex portiere dell’Interha commentato alla Gazzetta dello Sport il prossimo dualismo tra i pali nerazzurri: "Non mi permetto di dare consigli a Inzaghi.. Di mezzo c’è il bene della squadra. Samir e André devono aiutarsi a vicenda, l’allenatore farà le sue valutazioni e le comunicherà agli interessati.Non dimentichiamoci che le vittorie arrivano se hai uomini veri, ancor prima che calciatori. Pensi a un Cruz, che avrebbe potuto fare il titolare ovunque e invece si è sacrificato per l’Inter"."La storia parla chiaro. Il numero uno è Samir, ma durante una stagione che sarà lunga e anomala causa Mondiale invernale bisognerà trovare i momenti giusti per inserire Onana.Toldo ha commentato le vicende dell’ultima stagione, soffermandosi in particolare sulla situazione di Radu:. Errore dovuto allo scarso impiego?Penso all’Europeo 2000, quando Buffon si infortunò poco prima del via, ma anche all’Europeo Under 21 del 1994, vinto alla grande dopo che Maldini all’ultimo mi preferì a Visi".