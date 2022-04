Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa di Romelu Lukaku, attaccante tornato la scorsa estate dall'Inter e che finora ha trovato poco spazio con la maglia dei Blues: "Romelu svolge ancora un ruolo importante nei nostri piani. Non pensiamo alle voci di mercato e inoltre al momento non possiamo né vedere né comprare nessuno. Sento Romelu molto motivato, si allena bene ed è coinvolto quando giochiamo. È un vincente rimarrà un vicnente, inoltre con il Middelsbrough ha giocato una buona partita. In questo momento non c'è spazio per il malumore o la delusione, ci sono tante partite decisive in arrivo nelle prossime settimane e ci sarà spazio per tutti perché abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore, Lukaku compreso".