Quale futuro per Ivan Perisic? L'esterno offensivo del Bayern Monaco, in prestito dall'Inter, sta convincendo i bavaresi e nonostante l'addio del connazionale Kovac può restare. Ne è convinto Ivica Olic. Queste le parole dell'ex Bayern a Jutarnji: "Non credo ci saranno problemi. Ivan ha giocato in modo fantastico quando gli è stato dato spazio. Non l'ho sentito solo da Niko, ma anche dalle persone dentro e intorno al club. Sono molto contenti, sono sicuro che avrà maggiori possibilità nei prossimi mesi in quanto il Bayern giocherà costantemente due volte a settimana. Poi è vero che Niko ha giocato un ruolo cruciale per l'arrivo di Perisic".