Ieri Arturo Vidal aveva lasciato le porte aperte a un suo probabile addio al Barcellona e oggi Ernesto Valverde ha voluto rispondere al suo centrocampista. Queste le parole riportate da La Tercera.



“Non capisco se stia cercando di farmi pressione o se si tratti di una sua riflessione personale. In ogni caso non siamo ancora in periodo di mercato, quando inizierà vedremo. Sapeva che sarebbe arrivato in una squadra che ha vinto Liga e Coppa, ma ha comunque trovato il suo spazio“.