Zinho Vanheusden, difensore dell'Inter in prestito allo Standard Liegi, parla del suo futuro. Queste le parole riportate da voetbalkrant.com: "Ho bisogno di giocare, devo valutare dove ci saranno maggiori possibilità, quale sia il miglior passo per la mia carriera. La cosa più importante sarà scendere in campo settimana dopo settimana per acquisire esperienza. Il campionato belga è l'ideale per crescere. Gert Verheyen è un buon allenatore con cui ho lavorato a lungo. Questo è sicuramente un vantaggio".