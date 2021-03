Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool che piace all'Inter, parla a Nos del suo futuro: "Si parla sempre di queste cose e del mio futuro, ma come ho detto in altre occasioni, non ho ancora notizie. Ne parlano i giornali, ma quando avrò notizie io ne parlerò. Adesso penso alla Nazionale, sono qui per parlare delle partite contro Turchia, Lettonia e Gibilterra".