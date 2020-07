Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, parla a Inter Tv di Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e di altri temi legati al mondo nerazzurro.



SU SANCHEZ - "Mi sembra che Alexis adesso è più naturale, sta bene fisicamente e mentalmente si è adattato completamente all'Inter. Quando ha fiducia mi sembra che anche in campo si vede felice e contento e quello fa molto bene all'Inter. Lui adesso è più fresco fisicamente, anche nell'uno contro uno può essere molto importante. Mi sembra che Alexis in questo ultimo periodo del campionato possa ritornare l'Alexis di sempre".



SU LAUTARO - "È normale, è troppo giovane ancora. Quando ci sono così tante voci, tensione e nervosismo possono avere una certa influenza. Io vorrei che resti all'Inter. Sicuramente il Barcellona sta facendo di tutto per prenderselo ma credo sia più utile all'Inter che a Barcellona. È giovane e penso che possa essere importante per il futuro dell'Inter, per competere con la Juventus".