Walter Zenga, storico portiere dell'Inter reduce dall'ultima esperienza sulla panchina del Venezia, ha parlato a Radio Sportiva anche del futuro di Mauro Icardi: "​Io mi terrei Mauro Icardi anche se ci sono cose che non conosciamo. Credo che uno con la media gol che ha lui, anche se è un po' anarchico e distaccato dal gruppo, a me è sempre piaciuto. Se fossi l'Inter chiederei a Wanda Nara di non andare in tv".