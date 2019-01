Joao Miranda sempre con le valigie in mano. L'Inter non vuole far partire il proprio difensore centrale, ma se il brasiliano dovesse continuare a puntare i piedi, corteggiato da club europei e non, la società nerazzurra potrebbe aprire a una cessione. E, come scrive Tuttosport, senza il brasiliano l'Inter è costretta a tornare sul mercato, con Mangala del Manchester City che torna di moda: in scadenza a fine stagione, fuori dai piani di Guardiola, può essere l'affare low cost.