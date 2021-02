Intervistato da TuttoSport, l'ex calciatore, Aldo Serena, esprime la propria opinione sulla coppia di attaccanti dell'Inter, Lukaku-Lautaro.



"Se formano una delle migliori coppie d'Europa? Penso di sì e il derby lo ha dimostrato una volta di più. Sono contento per Lautaro. Durante il mercato di gennaio, quando si parlava di Dzeko all'Inter, io mi ero pronunciato per il "no". Dzeko avrebbe rotto la magia. L'argentino aveva bisogno di fiducia e le ultime due partite sono certo che lo aiuteranno a sentirsi maggiormente ai livelli di Lukaku. Sono una coppia prolifica, che fa reparto. Sono due prime punte e Conte sa utilizzarli bene.