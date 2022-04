Il bilancio dell'Inter non è più in crisi come nella passata stagione, ma anche per l'estate 2022 i dirigenti nerazzurri hanno in programma almeno una grande cessione per poter finanziare il futuro del club e il mercato in entrata estivo. La strategia di Marotta e Ausilio resta quella di piazzare almeno una grande cessione (tutti gli indizi portano a Lautaro Martinez) a cui aggiungerne altre di livello inferiore. Nessuno è incedibile, sebbene esistano delle priorità.