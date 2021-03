Un Hakimi sulla fascia sinistra? Sì, è questa la priorità che si sono dati i dirigenti dell'Inter per il prossimo mercato estivo e il nome più importante individuato finora resta quello di Robin Gosens dell'Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, tuttavia, servirà una valutazione di non meno di 40 milioni di euro che, finché non sarà chiarita la posizione societaria, sarà difficile soddisfare.