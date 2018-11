L'Inter deve correre ai ripari, soprattutto se Perisic e Nainggolan sono quelli visti ieri sera. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Beppe Marotta potrebbe essere già al lavoro.



“Contro un Tottenham modesto, come quello di ieri a Wembley, l’Inter avrebbe dovuto imporsi, assaltarlo. Ne aveva voglia, ma non i mezzi per farlo. E’ qui che deve essere rafforzata la squadra, come i due incroci col Barcellona hanno dimostrato platealmente. In qualità. Soprattutto se Nainggolan e Perisic continuano a essere questi. In una partita decisiva di Champions il migliore non può essere Borja Valero. Servono campioni di spessore internazionale, specie in mezzo. Beppe Marotta sarà già al lavoro”.