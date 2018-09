Alla fine l'Inter ha vinto e i 65 mila del Meazza sono esplosi di gioia, ma come scrive il Corriere dello Sport, fino a sette minuti dalla fine del match, l'Inter sembrava avviata verso una sconfitta che avrebbe aperto la crisi.



“L’1-0 di Eriksen sembrava aver messo in una posizione assai scomoda la formazione di Spalletti che non trovava la forza per reagire e che era stata salvata dalle parate e dalle uscite di Handanovic. La crisi era lì, a un passo, ma in quei 7' che sono trascorsi tra il 40' e il 47' della ripresa l’Inter si è ripresa, con rabbia, forza e carattere, dando forse alla sua stagione la svolta che il suo allenatore aveva chiesto alla vigilia”.