In attesa di definire il futuro di Mauro Icardi, l'Inter pensa al futuro e mette gli occhi su Luka Jovic, prossimo avversario in Europa League. L'attaccante dell'Eintracht piace molto ai nerazzurri, che - secondo La Gazzetta dello Sport - sono pronti a sfidare il Barcellona: i tedeschi, che riscatteranno il serbo per circa 10 milioni di euro, al momento lo valutano non meno di 40.