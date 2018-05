È uno dei grandi obiettivi del Milan per la prossima estate, con gli osservatori rossoneri che lo hanno seguito costantemente durante questa stagione, in Ligue 1 e in Europa League. Ma nella corsa a Memphis Depay il club di via Aldo Rossi non è solo. Il talento del Lione, individuato come il profilo ideale per rinforzare la batteria degli esterni di Rino Gattuso, arriva da una stagione che lo ha finalmente rilanciato dopo le difficoltà vissute col Manchester United e, dopo un'annata da 22 gol e 17 assist, si prepara a vivere un'estate da protagonista sul mercato, con un nuovo derby pronto a partire.



DERBY IN VISTA - Su Depay, infatti, ha messo gli occhi anche l'Inter. A caccia di un'ala da aggiungere a Perisic, Candreva e Karamoh, secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri negli ultimi giorni si sono interessati all'olandese e provano il sorpasso sui cugini, bloccati sul mercato in attesa delle decisioni dell'Uefa dopo la mancata concessione del settlement agreement. E per convincere il classe '94, valutato 30 milioni di euro, la società di corso Vittorio Emanuele può giocarsi la vetrina importante della Champions League.