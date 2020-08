Il Paris Saint-Germain ci prova per Matheus Cunha, attaccante dell'Hertha Berlino che tanto piace anche all'Inter. Come scrive Uol, i parigini ne parleranno coi tedeschi dopo le final eight di Champions League, coi nerazzurri, invece, che osservano la situazione: il futuro di Matheus Cunha dipende da quello di Lautaro Martinez.