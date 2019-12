L'Inter si avvicina alla sfida di Napoli e lancia uno sguardo in casa avversaria: Luperto e Mertens hanno svolto parte del lavoro in gruppo per poi proseguire l'allenamento su un campo a parte, mentre Koulibaly ha effettuato solo terapie. Questo il borsino sulle condizioni fisiche della squadra di Gattuso, che ovviamente interessano anche a Conte.