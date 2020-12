Dentro o fuori. L'Inter si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League stasera alle 21 ospitando lo Shakhtar Donetsk. Bisogna vincere e sperare che Real Madrid-Borussia Mönchengladbach non finisca in parità. Conte ha il dubbio Barella: la caviglia oggi è meno gonfia, i nerazzurri proveranno fino alla fine a recuperlo, anche se Eriksen rimane favorito per una maglia da titolare. L'Inter non comunica la lista dei convocati, quindi la decisione verrà presa a ridosso del match.



PROBABILI FORMAZIONI



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte



Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tete, Marlos, Taison; Dentinho. All. Luis Castro