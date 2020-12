Mura senza difficoltà il tentativo dalla distanza di Dodo. Nel secondo tempo si ripete su Tete.Taison non è un cliente semplice e lo slovacco lo sa. Gioca con ordine e buon piglio, contenendo l'avversario il più delle volte.Tete gli fa il solletico. Il suo intervento su Salomon tiene l'Inter in vita fino al 90'.Dalla sinistra è lui a mettere i cross più pericolosi verso il centro. Fa bene in entrambe le fasi.(Dal 40’ s.t.Procede con timidezza, troppa. Mancano le sue iniziative.(Dal 40’ s.t..)Parte rubando subito un pallone nella trequarti avversaria. Si inserisce a fari spenti e disegna un bel cross per Lautaro, ma l’argentino colpisce la traversa. Per cattiveria agonistica è sempre tra i migliori, anche quando gioca con una caviglia in disordine.Prova ad essere faro, ma c'è Kovalenko a fargli ombra.In partite come queste, chiuse, emergono i suoi limiti.(Dal 30’ s.t.Entra e crea due palle gol)Perde un pallone che manda in porta lo Shakhtar. Non mette mai in difficoltà Dodo. Spento.(Dal 23’ s.t.: Conte lo fa entrare per sfruttare la sua freschezza. Quale freschezza?)Fa male, molto male. Si ferma ancora una volta allo step precedente, promuove la sua forza a mezzo stampa ma quando c'è da essere decisivo spesso stecca. Addirittura respinge sulla linea un gol fatto di Sanchez, galleggiando in posizione di fuorigioco davanti a Trubin. Serve di più.Gira al volo un cross di Barella e spacca la traversa. Gli capitano altri palloni, ma la mira è sempre imprecisa. In attacco è il migliore dell'Inter.(Dal 40’ s.t.Inter mediocre, senza rabbia. Soliti cambi in ritardo, li conserverà per l'anno prossimo.Blocca il tentativo di Lautaro, ravvicinato ma centrale. Vola a deviare il colpo di testa all’incrocio di Lukaku e alza sulla traversa il mancino di Eriksen.Contiene Young, prova la conclusione dalla distanza, ma non crea troppi problemi al portiere avversario.,Inizia soffrendo molto Lautaro, poi cresce, anche in personalità.Lotta di fisico contro Lukaku e spazza l’area con buoni interventi. Esce per infortunio.(Dal 36’Entra con buona concentrazione e gioca bene di reparto).Partita ordinata su Hakimi.Francobollato a Brozovic.Partita di tanta legna e contenimento.Barella scappa via spesso e volentieri.Non impensierisce mai.(Dal 19’ s.t.: Gestisce il pallone con buona tecnica, fa respirare la squadra e si procura una buona occasione).Te lo aspetti punta e invece te lo ritrovi mezzala. Mette da parte la qualità e offre molta volontà.(Dal 19’ s.t.: Mai nel vivo).gasa in contropiede e tiene in apprensione Conte. Il migliore dei suoi.(Dal 40’ s.tLo Shakhtar propone poco ma ottiene quello che vuole.