Cristian Chivu, ex difensore dell'Inter, parla a Inter Tv prima della sfida tra i nerazzurri e lo Shakhtar in Champions: "Difficile paragonarla a una finale, il contesto è diverso e bisogna prenderlo come tale. È una partita importante, la nostra squadra dovrà vincere e sperare perché non ha alternative. Le grandi squadre devono affrontare ogni partita come una finale”.



SU BASTONI - “È un ragazzo giovane, ha tante qualità e ha la possibilità di giocare in una squadra dove puoi crescere e aumentare la tua autostima. A me piace, mi piace vedere i giovani che riescono a livello mentale a gestire ogni partita. Ha dimostrato di poter essere all’altezza dal punto di vista tecnico, tattico e mentale”.