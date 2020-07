L'Inter è pronta a trattare il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. Il 7 luglio è scaduta la clausola rescissoria da 111 milioni di euro e si sono spenti i riflettori catalani: lo stesso presidente Bartomeu ha ammesso che tutto s’è fermato, sperando in un remake della trattativa a settembre. L'attaccante argentino ora guadagna 2,4 milioni netti e i blaugrana ne hanno promessi 10 all’anno, invece l’Inter non va oltre quota 5. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ciò spiega la cautela di Marotta.