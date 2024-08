Inter, si avvicina Palacios: accordo tra Talleres e Independiente, cosa succede

. Il club nerazzurro continua a lavorare per arriva al difensore argentino classe 2003, calciatore mancino considerato l’identikit giusto per ricoprire ildopo l’infortunio di Buchanan e l’avanzamento di Carlos Augusto sulla linea dei centrocampista con Dimarco.Arrivano novità importanti direttamente dal Sudamerica. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore il Talleres e l’Independiente Rivadavia hanno raggiunto l’accordo per il cartellino di Tomas Palacios. Una notizia importante per l’Inter, che si avvicina a grandi passi al calciatore argentino classe 2003.

Al momento, il cartellino del calciatore è di proprietà del Talleres, mentre Palacios è in prestito con opzione di riscatto all'Independiente Rivadavia.. Pertanto, il Talleres non può vendere Palacios senza prima raggiungere un accordo economico con l'Independiente per "richiamare" il difensore e poi procedere con la vendita. D'altro canto,

Nel weekend, Palacios non ha partecipato alla sfida di campionato proprio tra Independiente e Talleres. I motivi sono proprio legati alla possibile cessione, come confermato dal tecnico del Rivadavia Martin Cicotello: “Il motivo per cui non è stato convocato è legato al suo contratto e alla possibilità di un trasferimento, per questo non abbiamo potuto contare su di lui”.L’accordo tra i due club rappresenta un’ottima notizia per l’Inter, che potrà dunque trattare l’acquisto del cartellino con una solo società. Secondo le indiscrezioni, la fumata bianca potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Non resta che attendere l’evoluzione degli eventi, con Tomas Palacios che vede sempre più vicini i colori nerazzurri e l’arrivo in Italia, all’ombra della Madonnina e alla corte di Simone Inzaghi.