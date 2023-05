Come per Bennacer all'andata, anche se sembra qualcosa di molto meno grave: Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, si è accasciato a terra per un problema fisico (al quadricipite della gamba destra) al 40' del primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. L'armeno ha provato a restare in campo fino all'intervallo, ma non ce l'ha fatta e ha dovuto lasciare spazio a Marcelo Brozovic.